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سعر اليورو اليوم السبت 14-12-2019 فى مصر

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:36 ص
سعر اليورو اليوم السبت 14-12-2019 فى مصر اليورو
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، خلال تعاملات اليوم السبت 14-12-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.87 جنيه للشراء، و 18.03 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.89 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.87 جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.86جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.60 جنيه للشراء.

17.89 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.89 جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.86 جنيه للشراء.

17.97جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.88 جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

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