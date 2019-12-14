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غرفة السياحة: رقابة مشددة على الشركات المنظمة لرحلات العمرة ومعاقبة المقصرين

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:32 م
غرفة السياحة: رقابة مشددة على الشركات المنظمة لرحلات العمرة ومعاقبة المقصرين الحرم المكى
كتبت آمال رسلان

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قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن هناك تعاون كبير من كافة الجهات لإنجاح بوابة العمرة المصرية، مشددا على أن البوابة تعمل تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين، موضحا أن هناك تعاون وثيق بين الوزارة والغرفة فى مراقبة ومتابعة الشركات فى تنفيذ البرامج، ومعاقبة المقصرين فى حالة الإخلال مع المعتمرين، كما ساعدت البوابة على التيسير على المواطنين والشركات أيضًا.

وقال السيسي، إنه طبقا لقرار رئيس الوزراء فان شركات السياحة هى الوحيدة التى لها حق تنظيم رحلات العمرة، وأضاف أنه حرصا من بوابة العمرة المصرية على حقوق المواطنين وحمايتهم من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال، فقد تم تسجيل كافة شركات السياحة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة على البوابة ليقوم المواطن بالاختيار من بينها.

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن التعامل مع السماسرة والوسطاء يفقد المواطنين حقوقهم ويعرضهم للمخاطر، لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة، كما يكلف المواطنين مبالغ إضافية أعلى من التكلفة الحقيقية لرحلة العمرة محذرا من أن التعامل مع الوسطاء لن يمكن المواطن من الحصول على "الباركود" الذى يعد شرطًا أساسيًا للسفر من المطارات والمنافذ البرية.

وشدد السيسى، أن بوابة العمرة المصرية هى المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، وأنها سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذى له حق الاختيار فى الشركة التى ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة والبالغ عددهم 1833شركة.


بوابة العمرة

موسم العمرة

العمرة

البوابة الالكترونية

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