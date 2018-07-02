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الإثنين، 02 يوليه 2018 08:32 م
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حصاد العالم.. إيران تدرب أخطر عناصر جماعة طالبان الإرهابية بكرمنشاه

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:12 م
حصاد العالم.. إيران تدرب أخطر عناصر جماعة طالبان الإرهابية بكرمنشاه طالبان ـ أرشيفية
كتب: محمد محسن أبو النور
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن التقرير البريطانى حول تدريب إيران لعدد من أخطر عناصر حركة طالبان الإرهابية سيطر على المتابعات الدولية، فى حين سيطرت الدعوات العراقية لتجريد الميليشيات من أسلحتها فى بغداد على المتابعات العربية.

 

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