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انتصار تاريخى فى المكسيك.. أول امرأة تفوز بالانتخابات فى مكسيكو سيتى

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:13 م
انتصار تاريخى فى المكسيك.. أول امرأة تفوز بالانتخابات فى مكسيكو سيتى كلوديا وأوبرادور
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية، إن فوز لوبيز اوبرادور الملقب بـ"أملو" فى الانتخابات المكسيكية التى جرت أمس الأحد، كان بمثابة فوز تاريخى فى المكسيك، إلا أن فوز مرشحة حركة التجديد الوطنية اليسارية (مورينا) لرئيس حكومة مدينة مكسيكو، كلوديا شينباوم، بمنصب عمودية مكسيكو سيتى يعتبر أيضا فوزا تاريخيا لأنها أول امرأة تفوز بالانتخابات فى العاصمة.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن شينباوم كانت أكدت على فوز "أملو" بالانتخابات الرئاسية المكسيكية، قائلة "نستطيع أن نؤكد بالفعل أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور هو الرئيس القادم للجمهورية".

 

وحصلت شينباوم، الحزب اليسارى بقيادة لوبيز أوبرادور، على 55.5٪ من الأصوات، وفقا للنتائج.

 

وأعلنت كلوديا نفسها الفائزة فى الانتخابات بعد سماع الاستطلاعات الأولى فى صندوق الاقتراع، ونشرت على الشبكات الاجتماعية: "شكرا للجميع ..نحن نربح ..سننقذ مدينة الأمل".


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