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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:32 م
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"التايمز": مئات من مقاتلى طالبان يتدربون فى أكاديميات عسكرية فى إيران

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:20 م
"التايمز": مئات من مقاتلى طالبان يتدربون فى أكاديميات عسكرية فى إيران طائرة أمريكية أسقطها عناصر طالبان - أرشيفية
كتبت رباب فتحى
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تحت عنوان "أفضل مقاتلى طالبان يتم تدريبهم فى إيران"، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية فى تقرير خاص لها، إن المئات من مقاتلى طالبان يتلقون تدريبا متقدما على أيدى مدربى القوات الخاصة فى الأكاديميات العسكرية الإيرانية، موضحة أن نفوذ طهران يتنامى فى أفغانستان مع تصاعد التوتر فى علاقاتها مع واشنطن.
 
وأضافت الصحيفة – بحسب تقرير لبى بى سى عربى -  أن ذلك جزء من تصعيد طهران لدعمها لتمرد حركة طالبان فى أفغانستان.
 
وتنسب الصحيفة هذه المعلومات إلى تصريحات خاصة أدلى بها إليها مسئول فى حركة طالبان، وترى أن معدل ونوع التدريبات وطول فترتها الزمنية تبدو أمورا غير مسبوقة، وتؤشر على ليس مجرد تغيير فى مسار الحرب الدائرة بالوكالة بين طهران وواشنطن فى أفغانستان، بل على تحول محتمل أيضا فى قدرة إيران ورغبتها فى التأثير بنتيجة الحرب الأفغانية.

وتنقل الصحيفة عن مستشار سياسى فى مجلس شورى حركة طالبان فى كويتا بباكستان قوله "إن عرض التدريب المقدم من الإيرانين جاء مرفقا بشرطين هما: يجب أن نركز أكثر على مهاجمة مصالح الولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي (ناتو) في أفغانستان وتكريس المزيد من القوات لقتال داعش. 


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