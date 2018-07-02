نائب الرئيس العراقى يؤكد ضرورة نزع السلاح غير القانونى من المليشيات

أ ش أ

أكد نورى المالكى، نائب رئيس الجمهورية العراقى، اليوم الاثنين، ضرورة نزع السلاح غير القانونى من أيدى "المليشيات" وعصابات الجريمة المنظمة.

وقال المالكى، فى تصريحات صحفية نقلتها قناة (السومرية نيوز) "نؤكد على ضرورة نزع السلاح غير القانونى من أيدى المليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، وحصره بيد الدولة لضمان بسط الأمن وفرض الاستقرار السياسى والأمنى، وإشعار الناس بالطمأنينة وحمايتهم من سطوة المجرمين".

وأوضح أن "هذا الأمر لا يعنى حرمان المواطن من حيازة السلاح المرخص من قبل الجهات المختصة، إنما نزع السلاح غير المرخص للميلشيات قبل نزع السلاح الفردى الذي يحتمى به المواطن".