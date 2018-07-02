ماى فى ألمانيا وهولندا قبيل أسبوع حاسم بشأن البريكست

أ ف ب

تلتقى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى، هذا الاسبوع، كبار المسؤولين فى ألمانيا وهولندا، قبيل اجتماع مهم لحكومتها، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية التى تريدها مع الاتحاد الأوروبى خلال مرحلة ما بعد البريكست، حسب المتحدث باسمها.

وتلتقي ماى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة الهولندية مارك روتى، قبل اجتماعها بحكومتها المنقسمة الجمعة لحل الخلافات حول العلاقة الاقتصادية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبى.

وقبل اقل من تسعة اشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فى مارس 2019، لم تحدد الحكومة بعد بالتفصيل ما الذى تريده من العلاقة المستقبلية.

وحذر قادة الاتحاد الأوروبى، خلال قمة فى بروكسل الأسبوع الماضى، رئيسة الحكومة البريطانية من أن الوقت يضيق للتوصل إلى اتفاق، وكثفوا استعداداتهم لاحتمال انهيار المحادثات.

وتتعرض ماى لضغوط هائلة فى الداخل أيضا. فقد حذرها أحد الأعضاء المشككين بأوروبا فى حزبها المحافظ الاثنين بأن عليها الالتزام بوعودها أو المجازفة بانهيار الحكومة.