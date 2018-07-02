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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:33 م
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الجيش الباكستانى يوافق على إعدام 12 إرهابيا تورطوا فى هجوم على مسجد

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:24 م
الجيش الباكستانى يوافق على إعدام 12 إرهابيا تورطوا فى هجوم على مسجد الجيش الباكستانى
أ ش أ
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أعلنت لجنة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى أن قائد الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا وافق على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 12 إرهابيا متشددا تورطوا فى شن هجوم على مسجد الإمام برقة الشيعى بوسط مدينة باراتشينار شمال غربى البلاد.

وذكرت اللجنة - فى بيان نقلته شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين - أن باجوا صادق أيضا على سجن 6 مدانين آخرين تورطوا فى شن هجمات على مدنيين وأفراد من القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون، مما أسفر عن مقتل 8 جنود و26 مدنيا.

 

 


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