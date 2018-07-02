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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:06 م
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المغرب يوقف أربعة يشتبه بـ"موالاتهم" لداعش

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:45 م
المغرب يوقف أربعة يشتبه بـ"موالاتهم" لداعش الشرطة المغربية
أ ف ب
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في "موالاتهم" لتنظيم "داعش" الإرهابى، وضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات ومنشورات تمجد فكر هذه الجماعة المتطرفة.

وأوضح بيان للوزارة أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما، "كانوا بصدد اكتساب مهارات فى مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية بالمملكة"،

وأشار إلى أنهم كانوا ينشطون بمدن الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال) والناطور (شمال شرق) وتيزنيت (جنوب). وبقي المغرب فى منأى عن هجمات داعش، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات فى الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011).

وتورط عدة مشتبه فيهم مغاربة فى تفجيرات جهادية ضربت منطقة كاتالونيا الاسبانية الصيف الماضى مخلفة 16 قتيلا.

 

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