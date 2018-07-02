شهيد ومصابان برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة

أ ش أ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الإثنين استشهاد شاب فلسطينى وإصابة آخر بجروح خطيرة واعتقاله مع شاب ثالث كان برفقتهما شرق حدود رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة أن فتى يبلغ (16 عاما) نقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار فى رفح مصابا برصاص الاحتلال فى الكتف ووصفت جروحه بالمتوسطة.

وأكدت مصادر محلية أن أربعة شبان حاولوا التسلل الى الشريط الفاصل ومواقع قناصة الاحتلال شرقى محافظة رفح قبالة موقع كرم أبو سالم العسكرى وتحديدا البرج الأحمر، فأطلق جنود الاحتلال النار تجاههم وأصيبوا جميعا داخل حدود غزة على بعد 40 مترا من السياج الفاصل.



واكد الشهود أن سيارات الإسعاف لم تكن قادرة على الوصول إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفيات.



من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلى أن قوة عسكرية أطلقت النار على أربعة شبان اجتازوا السياج الالكترونى وحاولوا إضرام النيران فى موقع مهجور جنوب قطاع غزة، مضيفا أن الشبان تسللوا إلى "الأراضي" الإسرائيلية مسلحين بمواد حارقة وبمقصات الأسلاك وحاولوا إحراق موقع خال للقناصة.



وأضاف الجيش أن القوة لاحقت الشبان وأطلقت النار باتجاههم ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر بجروح حرجة، بينما اعتقل شاب ثالث نقل للتحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلى.