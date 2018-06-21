التعليم تعلن شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية ومقر المدارس

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم إنه فى إطار تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لبناء الإنسان المصرى، فإنه تم فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية.

وأوضحت أن المدارس اليابانية تقدم تجربة متميزة للطلاب والمعلمين حيث يتم تدريس المناهج المصرية الجديدة باللغة العربية والمطورة والتي سيتم البدأ في تطبيقها علي كل الطلاب بدأً من العام الدراسي 2018-2019 ، هذا بالإضافة إلى تطبيق أنشطة “التوكاتسو اليابانية” التي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، والذي من شأنة إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية.

أولا : نظام الدراسة والبرنامج التعليمي :-

يكون التقدم للقبول بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2018/2019 علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية

لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية.

مصروفات المدارس المصرية اليابانية هى مبلغ (10.000) عشرة آلاف جنيه مصرى للطالب شاملة الأنشطة .

ثانيًا: شروط وقواعد القبول

أن يكون الطفل مصرى الجنسية

أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها علي النحو التالي:-

يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات.

يكون القبول فى المستوى الثانى لرياض الأطفال (KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

يتم القبول فى الصف الأول الابتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات

لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة فى ضوء مراحل التنسيق.

الالتزام بالمربع السكنى للمدرسة، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الاقامة فى النطاق المطلوب، وفى حالة عدم اكتمال الكثافة المقررة للمدرسة من المتقدمين من داخل المربع السكنى يتم قبول من هم خارج المربع السكنى على النحو التالى:-

الحى/ جهاز المدينة فى المحافظات الكبرى

المدينة التابع لها المدرسة فى حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة

المحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها

توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية:-

قبوله أن يطبق إبنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة. ( الرجاء الرجوع لصفحة انشطة التوكاتسو للتعرف عليها)

قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة. ( الرجاء الرجوع لصفحة انشطة التوكاتسو للتعرف عليها)

سداد المصروفات الدراسية فى موعدها.

ثالثا : قواعد التقديم:

يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصريين الجنسية.

أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو المبين أدناه.

.يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

.يجب أن يتم ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي والحالي في حالة اختلافة عن المدرج في بطاقة الرقم القومي.

أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.

يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة واحدة سوف يتسبب ذلك فى حرمان الطفل من فرصته وسيتم استبعاد الطلب كاملاً، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الحالى الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم.

المدارس التى سيتم افتتاحها العام الدراسى القادم 2018/2019

إجراءات التقديم:

يتم تسجل الطلبات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان مع مراعاة ما يلى:

تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

ملء البيانات الشخصية بعناية والتأكد من تسجيل اسم التلميذ والعنوان وفقًا لما هو مدون بالرقم القومى.

أى خطأ فى البيانات الشخصية قد يتسبب فى عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وبالتالى ضياع الفرصة المتاحة لتسجيل التلميذ.

تسجيل بيانات التلميذ مرة واحدة فقط، لأن تكرار التسجيل قد يتسبب فى استبعاد التلميذ نهائيًا، دون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

الحرص فى اختيار اسم المدرسة المطلوب التقدم إليها

التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.

تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخري أثناء عملية التقديم ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب يحق لإدارة المدرسة أتخاذ الإجراءات التى من شأنها تصويب الموقف وليس لولى الأمر الحق فى أى مطالبات أو تعويضات.

يعتبر كل المتقدين مقبولين مبدئيا ويكون القبول النهائي بعد اجتياز المقابلة الشخصية فقط ولا يحق الرجوع علي الوزارة باي حق قانوني في حالة عدم القبول.

خامسا : المستندات المطلوبة بعد الاختيار النهائى:

شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ

بطاقة الرقم القومى لولى الأمر

إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على الإعلان بسته أشهر على الأقل وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

إقرار من ولى الأمر يتضمن النقاط التالية:

قبوله أن يطبق ابنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة.

قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة.