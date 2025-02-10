أخبار مصر.. الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة وأمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يرسل برقية عزاء فى وفاة الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى الرئيس الناميبي "نانجولو مبومبا" في وفاة الرئيس الراحل "سام نجوما"، الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا، الذي وافته المنية بعد سنوات من الكفاح من أجل وطنه والقارة الأفريقية.

وزير الخارجية يؤكد التوافق العربى الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين