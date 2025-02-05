اليوم السابع
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وزير المالية الإسرائيلى: خطة ترامب فى غزة ردا على "7 أكتوبر"

الأربعاء، 05 فبراير 2025 01:47 م
وزير المالية الإسرائيلى: خطة ترامب فى غزة ردا على "7 أكتوبر" وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
وكالات

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تعهد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بالعمل على "دفن" فكرة الدولة الفلسطينية "الخطيرة بشكل نهائي".

وأضاف سموتريتش في كلمة مصورة عبر حسابه على تلجرام "الخطة التي قدمها الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء هي الرد الحقيقي على السابع من أكتوبر".

وكان قد قال سموتريتش في بيان إن "فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة. بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى".

والثلاثاء، أعلن ترامب أنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب مكانا "مذهلا" من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديا.







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