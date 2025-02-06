وزيرة التنمية المحلية تشيد بتقدم محافظة أسوان فى ملف التصالح بمخالفات البناء

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أشادت بجهود محافظة أسوان فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على مدار الـ 7 أشهر الماضية.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100 % من إجمالى الطلبات المقدمة وبالتوازى مع ذلك تم البت فى 23 ألف و 877 طلب بنسبة 87.7 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألف و 207 طلب.

وأشار إلى مواصلة التكاتف بين الجميع للإستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز من خلال تشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واستثمار هذه الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لهم.