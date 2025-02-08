استعدادات فى قطاع غزة لإطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة

كتب محمد عبد العظيم

بدأت حركة حماس استعداداتها لتنفيذ صفقة تبادل جديدة صباح اليوم السبت، في مدينة دير البلح بقطاع غزة، حيث ستقوم بتسليم ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا، وذلك في إطار الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".

وتندرج عملية التبادل المرتقبة ضمن سلسلة عمليات سابقة نجحت في إعادة 13 محتجزًا إسرائيليًا وخمسة عمال تايلانديين من جانب حماس، مقابل إطلاق سراح 583 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 طفلًا وامرأة ورجلًا مسنًا إسرائيليًا خلال مرحلة أولية مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا، تنص البنود على الإفراج تدريجيًا عن 33 إسرائيليًا محتجزًا بغزة، سواءً الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.