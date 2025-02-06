خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب فى تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2025.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على العمل بالأوكازيون الشتوي 2025 في إطار الحرص على توفير منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جدية العروض، كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار فى حالة الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق بما يضمن حق المستهلك، وكذلك متابعة عروض التخفيضات والتصدى لأى مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.