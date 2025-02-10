حماس: تصريحات ترامب بشأن شراء غزة عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة

محمد جمال

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق إن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن شراء غزة عبثية، مؤكدا أن غزة ليست عقارا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

أكد الرشق أن تصريحات ترامب بشأن "شراء وامتلاك غزة"، تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة، مؤكدا أن غزة هى جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وصف الرشق أن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات يعتبر "فشل"، مؤكدا ان شعبنا الفلسطيني سيُفشل كل مخططات التهجير والترحيل، مشيرا إلى أن غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948.