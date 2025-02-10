فرص عمل للتمريض بالمغرب بمرتبات 1200 دولار.. تعرف على طريقة التقديم

كتبت ـ آية دعبس

كشفت وزارة العمل، عن طلبية جديدة لاستقدام العمالة المصرية للعمل بأحد أسواق العمل العربية، حيث أعلنت عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب، بمرتبات شهرية بقيمة 1000 دولار، بالإضافة إلى 200 دولار بدل سكن، علما بأن التقديم مستمر حتى يوم 18 فبراير 2025.

شروط التقدم للوظائف:

- فتيات حاصلات على بكالوريوس تمريض أو دبلوم.

- وجود خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

- تخصصات "التخدير، العناية المركزة، رعاية الحوامل، القسطرة، رعاية عامة، تخصص عام".

- إجادة اللغة الإنجليزية بقدر مقبول.

· مميزات توفرها جهة العمل:

- منح راتب بقيمة 1000 دولار .

- 200 دولار بدل سكن.

- تذاكر الطيران.

- التأمين الطبي.

- مكافآت بالأعياد.

- تنفيذ برنامج تأهيلي قبل السفر وبعد الوصول.

كيفية التقديم:

يمكن للراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، تسجيل البيانات من خلال:

- إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: Mariam.Mekawy@rawaj-hcm.com

- التسجيل على الرابط الآتي..اضغط هنا

وقال وزير العمل، إن الوزارة تعلن بشكل دوري عن فرص العمل للشباب والفتيات من خلال أجهزة الوزارة في كافة القطاعات وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بالداخل والخارج، مؤكداً على المتابعة الدورية لتلك الفرص التي يتم توفيرها ومدى التزامها بالقوانين والمعايير الدولية.