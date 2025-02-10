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إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية على موقع الوزارة وقناة مدرستنا 3

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:16 ص
إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية على موقع الوزارة وقناة مدرستنا 3 إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:

https://content.moe.gov.eg/qa

 

إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة
إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة


كما تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة
حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

 

وفي هذا الإطار، تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة
حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة


وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي، حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحا وافيا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتقديم الدعم والتحفيز لهم من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي، واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات.

حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة
حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة


 







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وزارة التربية والتعليم

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