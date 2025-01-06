حصاد الوزارات.. وزير الزراعة يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الزراعة يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

الجامع الأزهر الشريف: غداً إجازة رسمية ويعلن عن توقف جميع الأنشطة

وزير التعليم: تعزيز التعاون مع قطر لاستحداث برامج جديدة لتدريب المعلمين

غدا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

وزارة الزراعة تطلق قافلة سلع غذائية لمحافظة المنوفية الإثنين القادم

وزير الثقافة: تنفيذ 1960 فعالية بالتعاون مع "الأوقاف" لمواجهة الفكر المتطرف

التنمية المحلية: تدريب 2474 من منسقى السكان والوحدات السكانية بالمحافظات

فرص عمل فى البوسنة والهرسك على تخصصات مختلفة والراتب 700 يورو

وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدى بـ250 جنيها للكيلو جرام