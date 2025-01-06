وزير الزراعة يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتبت أسماء نصار

أرسل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برقية تهنئة للإخوة الأقباط ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير الزراعة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة والعاملين فيها عن تمنياته لجميع المصريين بالخير والسعادة.

وأكد "فاروق" أن مصر سوف تظل دوما نموذجا للتسامح والترابط والمحبة بين أبنائها معربا لقداسة البابا عن خالص الأمنيات الطيبة لمصرنا الغالية بالأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.