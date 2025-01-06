وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدى بـ250 جنيها للكيلو جرام

كتبت أسماء نصار

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اللحوم البلدى داخل منافذها بـ 250 جنيهًا للكيلو، في إطار جهود الوزارة برفع العبء عن كاهل المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاساسية، بأسعار مخفضة.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى أهمية ان يشارك الجميع في تحقيق انخفاض جوهرى فى الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تطلق منافذ متحركة للميادين محملة بالسلع والمنتجات الغذائية التى يحتاجها البيت المصرى وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة، للمساهمة وذلك ضمن خطة الدولة فى خفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

وقال وزير الزراعة للمتابعة إن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.