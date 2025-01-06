وزير الثقافة: تنفيذ 1960 فعالية بالتعاون مع "الأوقاف" لمواجهة الفكر المتطرف

كتب محمود حسين

تحدث الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن برنامج تعزيز القيم الإيجابية والمواطنة وأنشطة مكثفة بمبادرة "بداية جديد لبناء الإنسان"، قائلا إنه في إطار معركة الوعي التي أطلقتها الدولة المصرية منذ فترة لاستعادة هويتنا وتاريخنا، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الندوات واللقاءات الثقافية التي ساهمت في إثراء الحراك الفكري والمعرفي، بين أبناء الوطن.

وقال في كلمته أمام مجلس الشيوخ في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن محافظة المنيا شهدت تنفيذ 223 فعالية، في 42 قرية، خلال برنامج "ترسيخ قيم وممارسات المواطنة" استفاد منها أكثر من 25 ألف مواطن.

وأضاف أنه ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف لمواجهة الفكر المتطرف، نفذت الهيئة 1960 فعالية استفاد منها أكثر من 43 ألف مواطن على مستوى الجمهورية، كما شاركت الهيئة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" الهادفة لبناء الإنسان وتثقيفه وتوعيته بتنظيم 4741 فعالية، منذ سبتمبر الماضي، استفاد منها أكثر من 42 ألف مواطن.

ولفت إلى استحداث جوائز جديدة والاحتفاء برموز الأدب والفكر، حيث أعلنت الهيئة عن جوائز جديدة للمرة الأولى تحت عنوان "جائزة الثقافة الجماهيرية للآداب والفنون" والتي تنقسم إلى 4 جوائز، اثنتان في الآداب ومثلهما في الفنون، قيمة الجائزة الواحدة 100 ألف جنيه.برامج نشر الفكر التنويري والاحتفاء بالمبدعين، ونفذت الهيئة 15 لقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب" لإحياء ذكرى الراحلين من الأدباء والمثقفين، عبر تناول سيرتهم الذاتية وعطاءهم الأدبي،.بالإضافة إلى تنفيذ 8 لقاءات ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" والخاص بتكريم القامات الثقافية والأدبية في مسقط رؤوسهم من خلال تناول سيرتهم الذاتية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمسابقات في مجال المسرح، قدمت الهيئة مسابقة "الكاتب المصري"، بجانب ورشة للمخرجين الجدد، وتنظيم عدة مهرجانات، منها: "مهرجان مسرح الهواة بالسامر في دورته الـ 20، المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 31، ختامي فرق الأقاليم المسرحية 46، ومهرجان التجارب النوعية، إضافة إلى المشاركة بفرق الهيئة في المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 17 والذي شهد فوز عرض "الطاحونة الحمراء" بجائزة أفضل موسيقى، و"كاسبر" بجائزة أفضل تأليف مسرحي.وأنتجت الهيئة (163) عرضًا مسرحيًا لفرق "نوادي المسرح" تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، بمشاركة أكثر من 5 آلاف فنان وفنانة، وإنتاج عدد (60) عرضًا لفرق الأقاليم، وكان لمسرح الطفل نصيبًا حيث تم إنتاج 27 عرضًا.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، قال الوزير إنه ضمن مشروع «مسرحة المناهج» لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة خمس مسرحيات متنوعة تعيد تقديم المناهج الدراسية بصورة شيقة.

وبشأنه المؤتمرات، نظمت الهيئة 10 مؤتمرات كبرى أهمها: المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ 36 بالمنيا تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور"، مؤتمر "مرجعية التراث الثقافي وإشكالية التجريب" في إقليم وسط الصعيد، المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، الدورة الـ 21 بدمياط، المؤتمر الأدبي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي "الدورة العاشرة" بالأقصر، مؤتمر إقليم غرب ووسط الدلتا "الأجناس الأدبية وآليات التلقي" بالمنوفية، المؤتمر الأدبي 24 لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ببني سويف، ومؤتمر التمكين "مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة" بقصر ثقافة روض الفرج.

وتناولت كلمة الوزير ملف النشر والإصدارات ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، موضحا أنه أصدرت هيئة قصور الثقافة (106) إصدارات متنوعة من السلاسل الثقافية والإبداعية والفكرية والدراسات النقدية والشعبية، بجانب (68) دورية ومجلة من "مجلة قطر الندى"، و"مجلة الثقافة الجديدة"، و"جريدة مسرحنا الإلكترونية"، وبلغ عدد الإصدارات الإقليمية (91) إصدارًا.

وأشار وزير الثقافة إلى جهود ، قائلا "ولحفظ هويتنا المتجزرة قدمت الهيئة في ذلك المجال أنشطة متنوعة، أهمها: تنظيم 81 معرضًا للحرف البيئة والتراثية، بالإضافة إلى تنظيم ٣ معارض فنية كبرى، وهي: "مصر مهد الأديان"، و"مراسم السلوم ودندرة" بالهناجر، كما نظمت عددًا من المهرجانات المحلية والدولية منها: "القومي للتحطيب في دورته العاشرة في الاقصر، أسوان للثقافة والفنون في دورته 14، وصيف بلدنا 4، أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11، والإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 24.