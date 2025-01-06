فرص عمل فى البوسنة والهرسك على تخصصات مختلفة والراتب 700 يورو

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن توفير فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك ، في التخصصات التالية: 10 حداد مسلح، و10 نجار مسلح، و 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء.

وقالت "الوزراة " إن الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً بالإضافة إلى حوافز حسب أداء للعامل، مع توفير سكن للعمال خاص بالشركة ووجبات أثناء فترات العمل ، وتوفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية، وتأمين صحي واجتماعي ومعاش للعمال، ومدة العقد سنة ويجدد، وبيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنيه.. وأن التقديم على فرص العمل مجاني، وبدون أي رسوم ، أو وسطاء ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 6 يناير ولمدة أسبوع.

وأشارت هبة أحمد مدير عام التشغيل إلى أن الأوراق المطلوبة هي : صورة من جواز سفر ساري ، وتوافر شهادة قياس مهارة أو شهادة خبره بالإضافة الى شهادة مؤهل دراسي أو محو أميه، وخبرة 3 سنوات على الأقل ، والسن من 30- 45 سنة، ويفضل معرفة اللغة الانجليزية.وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة ، و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة ، مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، وإجراء إختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.