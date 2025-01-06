وزارة الزراعة تطلق قافلة سلع غذائية لمحافظة المنوفية الإثنين القادم

كتبت أسماء نصار

أعلنت المهندسة منال إبراهيم، مسئول المنافذ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انطلاق قافلة منافذ متحركة إلى محافظة المنوفية الإثنين المقبل محملة بالسلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها البيت المصري وبأسعار مناسبة، للمساهمة ضمن خطة الدولة فى خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

أوضحت إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع ، أن أسعار المنتجات الغذائية أقل من مثيلاتها في الأسواق، حيث يتم طرح بيض المائدة بسعر 145 جنيهاً للكرتونة، واللحوم البلدية 250 جنيهاً للكيلو وزيت الزيتون 180 لترا، وعسل النحل من 60 إلى 120جنيها، والعسل الأسود 45 جنيها والمربى 60 جنيها، والزبدة الجاموسى 150 جنيها، والزبدة البقرى 140 جنيهاً، وكيس المكرونة 9 جنيهات.

من جانبه، أكد الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كافة إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأشار "الفولى" إلى أن الهيئة ستواصل العمل على ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، بجميع منافذها الثابتة والمتحركة.

وتواصل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى طرح السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.