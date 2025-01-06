التنمية المحلية: تدريب 2474 من منسقى السكان والوحدات السكانية بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريراً ضمن الحصاد السنوى للوزارة لعام 2024، حول أبرز تطورات تنفيذ المشروع القومى لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والجهود والإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والمبادرات المحلية الأخرى التى تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.

وأكدت الدكتور منال عوض سعى الوزارة الدائم لتحقيق الهدف القومى للسيطرة على النمو السكانى وأنه يجرى العمل حالياً على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع المطلوب تحقيقها للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات ، وذلك من خلال صياغة البرامج التى تساهم فى تحقيق هذه الأهداف، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء تضم (الوضع السكانى / الوضع الاجتماعى / الخدمات / الموارد الطبيعية / المشاكل والتحديات).

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزية بالوزارة شاركت فى تحديث "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030"، ووضع الخطة التنفيذية 2024-2025، والتى تضمنت 96 مبادرة مقترحة من وحدات السكان بالمحافظات بالمحاور الخمسة للخطة، بالإضافة إلى عدد 6 مبادرات ضمن مبادرة الـ 100 يوم بداية لبناء الإنسان والتنمية البشرية، كما شاركت الوحدة بجلسة حوارية فى المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية خلال أكتوبر 2024 ، لعرض تجربة الوزارة فى حوكمة إدارة البرنامج السكانى بالمحليات والتجارب الناجحة لبعض وحدات السكان بالمحافظات بالإضافة إلى مشاركة وزيرة التنمية الاهلية فى جلسة " اللامركزية والتنمية البشرية " فى المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وعدد من المحافظين والمسؤولين .

وأشارت د.منال عوض إلى جهود الوحدة المركزية للسكان لدعم وبناء القدرات حيث تم عمل 48 زيارة ميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات لمناقشة أهداف المشروع وأهميته فى تفعيل اللامركزية فى إدارة البرنامج السكانى ومتابعة مبادرة ال 100 يوم بداية لبناء الإنسان والتنمية البشرية، كما تم عقد 25 لقاء مرئى وسمعى عن القضية السكانية ودور وزارة التنمية المحلية والمجلس القومى للسكان، وانشاء 18 صفحة فيسبوك بالمحافظات مخصصة لنشر الأنشطة التنسيقية مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، إلى جانب صفحة فيسبوك لوحدة السكان المركزية بالوزارة، و جروب فيسبوك " تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية" لنشر جميع أنشطة وحدات السكان التى تتم بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية إنه تم تقديم الدعم اللازم لفرق العمل السكانية من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية للمحافظات والتدريبات الإفتراضية، حيث قامت وحدة السكان المركزية بتدريب 2474 من رواد العمل السكانى بالتنمية المحلية والمديريات المختلفة والمجلس القومى للسكان على مهارات إدارة البرنامج السكانى ورفع الوعى بالقضية السكانية والسياسات المختلفة لخفض النمو السكانى وعرض تجارب الدول ونماذج العمل لرصد المشكلات وتحليلها وتحليل شركاء العمل والدعوة لكسب التأييد والتخطيط المبنى على النتائج والتنسيق والمتابعة والتقييم والمؤشرات السكانية وتحليلها.

ولفتت د.منال عوض ، إلى أنه تم تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسئولى الوحدات والعاملين بها حيث قامت وحدة السكان بتنفيذ أربع برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة فى "ديناميكيات السكان"، و "التخطيط الإستراتيجى السكانى والمشاركة المجتمعية"، و " التقديرات السكانية المستقبلية"، وبرنامج أخر معد خصيصا للقيادات التنفيذية بالمحليات عن "بناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية" ، وتم رفع وعى أكتر من 2000 من شباب الجامعة والمجلس الإقليمى للسكان بالقضية السكانية.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية بعض المبادرات التى قام بها المشروع بالمحافظات حيث قامت وحدة السكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل بتكليف جميع وحدات السكان بالقيام بمبادرات لرفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، والتمكين الإقتصادي، والإجتماعى والمعرفى والتعليمى بالتعاون مع كافة شركاء المجتمع التنفيذيين والمجتمع المدنى وقد ترتب على ذلك خفض نسب الأمية، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، والبطالة، وزواج القاصرات، ختان الإناث، وخفض معدلات الإنجاب، وذلك إلى جانب مبادرة تحدث معه التى أطلقتها الوزارة موجه للشباب لرفع الوعى بالقضية السكانية، الصحة الإنجابية، خطورة زواج القاصرات، خطورة ختان الإناث، أهمية اختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسري، تربية الأطفال.

وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية .. كشفت وزيرة التنمية المحلية، عن متابعة وحدة السكان بالوزارة ما يتم تنفيذه من أنشطة من خلال وحدات السكان بالمحافظات فى المحاور الأربعة للمبادرة منذ بدايتها حتى الآن، ومنها مجال التمكين الإقتصادى للشباب والمرأة و المجال الخدمى و التمكين الثقافى والمعرفى والتوعوى والتحول الرقمي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار الوزارة فى دعم جميع المحافظات لتنفيذ المبادرات لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان 2030 ، وتركز خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية على استكمال الجهود فى بناء قدرات منسقى السكان بالمحافظات لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى .

