وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

كتب على عبد الرحمن

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وقالت وزيرة التنمية المحلية فى برقيتها: يسعدنى أن أتقدم لقداستكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضافت الدكتورة منال عوض: "داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة فى هذا اليوم على قداستكم وعلى جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعيده دائماً بالخير والبركات ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها فى ظل القيادة الحكمية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".