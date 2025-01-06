اليوم السابع
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وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

الإثنين، 06 يناير 2025 03:55 م
وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وقالت وزيرة التنمية المحلية فى برقيتها: يسعدنى أن أتقدم لقداستكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضافت الدكتورة منال عوض: "داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة فى هذا اليوم على قداستكم وعلى جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعيده دائماً بالخير والبركات ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها فى ظل القيادة الحكمية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".







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