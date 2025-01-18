بيسهل مهمتك.. دراسة تكشف دور الصيام المتقطع في التخلص من السمنة

كتبت مروة هريدى

أجريت دراسة حديثة لمعرفة التأثيرات الإيجابية لنظام الصيام المتقطع الغذائي، وأظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يمكنهم اتباع الصيام المتقطع كخطة لفقدان الوزن الإضافى، وتم إجراء البحث في إسبانيا وكان فريق البحث من مؤسسات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وأجريت الدراسة في إطار عملية تناول الطعام المقيد بالوقت والمعروف باسم الصيام المتقطع، حيث شارك في الدراسة نحو 197 شخصًا يعانى من زيادة الوزن أو السمنة تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عامًا واتبعوا نظام الصيام المتقطع لمدة 12 أسبوعًا مع اتباع نظام غذائي متوسطي، وأظهرت النتائج أن الصيام المتقطع يساهم في فقدان ما لا يقل عن 5.3 إلى 6.8 رطل من الوزن.

ماذا يفعل الصيام المتقطع؟

كشفت الدراسة أن الصيام المتقطع يقدم فائدتين مهمتين للأشخاص الذين يعانون من السمنة، وهما تحسين الصحة الأيضية أو عملية التمثيل الغذائي، وإدارة الوزن بشكل فعال، حيث يساعد الصيام المتقطع على تنظيم مستويات السكر في الدم كما يضمن أنه يساعد في تقليل الالتهاب، الذي غالبًا ما يكون مرتفعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وتشير الدراسات أيضًا إلى دوره في تحسين مستويات الدهون وضغط الدم، مما يقلل من عوامل الخطر القلبية الوعائية .

لماذا يساعد الصيام المتقطع الأشخاص الذين يعانون من السمنة؟

عند مقارنة الصيام المتقطع بغيره من خيارات النظام الغذائي الأخرى، فإنه يحد من الإفراط في الأكل والسعرات الحرارية الكلية، ويساعد الصيام المتقطع أيضًا في تحقيق الوزن المستهدف في غضون أسبوعين.

وتشمل طرق الصيام المتقطع الشائعة، طريقة 16/8 وهى تعتمد على الصيام لمدة 16 ساعة، وتناول الطعام خلال 8 ساعات، وطريقة الصيام 5:2 وهى تعتمد على الصيام لمدة يومان غير متتاليين في الأسبوع وتناول الطعام بشكل طبيعى لمدة 5 أيام، وتسمح هذه الطريقة بتقييد السعرات الحرارية وهذا لأن جسم الإنسان سيركز على إصلاح العضلات وتحسين عملية التمثيل الغذائي أثناء فترات الصيام.