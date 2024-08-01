كيف يؤثر الصيام المتقطع بالسلب على صحتك؟

كتبت إيناس البنا

أصبح الصيام المتقطع أكثر شعبية كتقنية لفقدان الوزن وتحسين الصحة، وعلى الرغم من شعبيته المتزايدة، فمن المهم أن ندرك أن هذا النمط الغذائي قد لا يكون مناسبًا للجميع، فبالنسبة للعديد من الناس، يمكن أن يوجد الصيام المتقطع عددًا من العقبات والمخاطر الصحية المحتملة.

وفيما يلى حسب موقع "هيلث لاين"، عيوب الصيام المتقطع، ونوضح لماذا قد لا يكون أفضل طريقة للأكل والعيش، فهم العواقب السلبية المحتملة على التغذية والتمثيل الغذائي والصحة العقلية والعلاقات الاجتماعية أمر بالغ الأهمية.

غالبًا ما يتضمن الصيام المتقطع فترات طويلة بدون وجبات، مما قد يؤدي إلى الجوع الحاد ونقص العناصر الغذائية ومشاكل صحية أخرى.

سلبيات الصيام المتقطع

إذا كنت تتبع أحدث الصيحات وتعتقد أن أسهل طريقة لفقدان الوزن هي الصيام المتقطع، فإليك سبعة أسباب تجعله يسبب لك ولجسدك المزيد من الضرر، يمكنك إيجاد طرق أكثر صحة لفقدان الوزن، من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن، يمكنك الحفاظ على لياقتك والوصول إلى وزن الجسم الذي تريده.

1. نقص العناصر الغذائية

يؤدي الصيام المتقطع في كثير من الأحيان إلى عدم كفاية تناول العناصر الغذائية بسبب نوافذ التغذية المحدودة، فقد يكون هناك نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين د، مما يؤثر على الصحة العامة.

2. زيادة الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام

قد يؤدي الصيام لفترات طويلة إلى الشعور بالجوع الشديد، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء تناول الوجبات، وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى عادات غذائية غير صحية واختيارات غذائية سيئة. وقد تسبب نوبات الجوع الانزعاج وصعوبة التركيز.

3. التأثير الأيضي

قد يعيق الصيام عملية التمثيل الغذائي، وخاصة إذا تم تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير، وقد يؤدي تباطؤ عملية التمثيل الغذائي إلى إفساد جهود إنقاص الوزن على المدى الطويل.

4. احتمالية فقدان العضلات

أثناء الصيام، قد يبدأ الجسم في تكسير أنسجة العضلات للحصول على الطاقة، وقد يؤدي فقدان العضلات إلى تقليل القوة والأداء البدني، يعد الحفاظ على كتلة العضلات أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة والوظيفة الأيضية.

5. القلق والتوتر

قد يؤدي الصيام المتقطع إلى التوتر والقلق بسبب التركيز المستمر على جداول الوجبات، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل، يمكن أن تؤدي هذه العادة الغذائية إلى سلوكيات غير صحية.

6. التأثير على مستويات السكر في الدم

قد يؤدي الصيام إلى إحداث تغيرات في نسبة السكر في الدم، وهو ما قد يكون مزعجًا للأشخاص المصابين بمرض السكري أو نقص سكر الدم، وقد يؤدي عدم انتظام مستويات السكر في الدم إلى الشعور بالدوار والإرهاق ومضاعفات أخرى

7. مشاكل الجهاز الهضمي

قد تؤدي عادات الأكل غير المنتظمة إلى اضطراب وظائف الجهاز الهضمي الطبيعية، وغالبًا ما يعاني الصائمون من الانتفاخ والإمساك ومشاكل هضمية أخرى، يعمل جدول الوجبات المنتظم على تعزيز الهضم السليم وامتصاص العناصر الغذائية.