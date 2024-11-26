لو عامل دايت الصيام المتقطع.. اعرف تبتتدى طعامك بإيه

كتبت فاطمة ياسر

يقسم الصيام المتقطع يومك إلى نصفين، وهما وقت للطعام ووقت للصيام، بينما تتأكد من تناول الطعام أو عدم تناوله خلال الفترات المعنية، فان الانتقال من وقت أو مرحلة إلى أخرى قد يكون صعبًا في كثير من الأحيان، وذلك وفقا لموقع healthshots.



فعندما يتعلق الأمر بأكلك بعد صيامك، فإن تناول الأطعمة الصحيحة بالكمية المناسبة أمر ضروري، وغالبًا ما يكون للإفراط في تناول الكربوهيدرات المقلية أو غير الصحية تأثير عكسي على رحلة إنقاص الوزن، ومع ذلك، إذا كانت وجبتك الأولى غنية بالبروتين والألياف، فقد يساعدك هذا على البقاء ممتلئًا ونشطًا طوال اليوم.

ماذا يمكنك أن تأكل أو تشرب خلال فترة الصيام؟

خلال فترة الصيام المتقطع، يمكن تناول مشروبات خالية من السعرات الحرارية مثل الماء والقهوة السوداء والشاي العشبي والمياه الغازية العادية للحفاظ على رطوبة الجسم والحد من الجوع، وتتيح هذه البدائل عدم تناول السعرات الحرارية، وبالتالي الحفاظ على حالة الصيام. يمكنك أيضًا شرب المحليات أو الإلكتروليتات الخالية من السعرات الحرارية، ولكن يجب تجنب أي شيء يحتوي على سعرات حرارية.

وتشير المعاهد الوطنية للصحة إلى أن الحميات الغذائية التي تعتمد على الصيام، مثل الصيام المتقطع، تحمي من الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والتدهور المعرفي. وتوصي بالصيام لمدة 12 ساعة وتناول الطعام لمدة 12 ساعة أخرى. ومع ذلك، من المهم للغاية أن تفهم ما الذي يجب أن تكسر به نافذة الصيام.

ماذا يجب أن نتذكر عند الإفطار؟

عند كسر الصيام أثناء الصيام المتقطع، من المهم أن نتذكر النقاط التالية:



-نظرًا لأنك لا تأكل أي شيء لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 ساعة، فيجب أن تكون الوجبة الأولى خفيفة وصغيرة. إذا تناولت وجبة كبيرة، فسوف يرتبك جسمك وسيجد صعوبة في هضمها. قد تعاني من الانتفاخ والشعور بالخمول.



-تجنب الإفطار بوجبة غنية بالكربوهيدرات، وتجنب الوجبات التي تزيد من الأنسولين وسكر الدم.



- الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء مرحلة الصيام.



-يمكن أن يكون من المفيد شرب المكملات الغذائية التي تحتوي على قليل من الملح الطبيعي، مثل ملح الهيمالايا، عدة مرات طوال اليوم.



