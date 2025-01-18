ابدأ بيه يومك.. 6 فوائد صحية لتناول هذا المشروب في الصباح

كتبت مروة هريدى

تؤثر طريقة بدء يومنا بشكل كبير على نمط حياتنا وصحتنا، قد يبدو بدء اليوم بماء الزبيب أمرًا غير معتاد، لكن هذا المشروب يمكن أن يصنع العجائب لصحتنا، خاصة أن الزبيب مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، ونقعه طوال الليل يزيد من فوائده، كما أن تناول ماء الزبيب على معدة فارغة يسمح للجسم بامتصاص هذه العناصر الغذائية بسهولة، ما يمنحنا دفعة صحية أول شيء في الصباح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 فوائد مذهلة لتناول مشروب الزبيب المنقوع في الماء في الصباح على معدة فارغة



إزالة السموم من الكبد

يساعد شرب ماء الزبيب على تنظيف الكبد، والتخلص من السموم وتحسين أداء إنزيمات الكبد، فإذا كنت تتناول وجبات ثقيلة فإن ماء الزبيب يمكن أن يساعد في تعافي الكبد.

تعزيز الهضم الجيد

إذا كان الشخص يعاني من الانتفاخ أو الإمساك بشكل متكرر، فيمكن أن يساعده ماء الزبيب في تخفيف هذه الأعراض، حيث يحتوي الزبيب على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ونقعه يجعل الألياف أكثر قابلية للهضم، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2019، يبدو أن تناول حصتين من الزبيب يوميًا يحفز تغييرات مفيدة في وظيفة القولون، حيث يزيد شرب ماء الزبيب من حركة الأمعاء، ويقلل من الشعور بعدم الراحة في المعدة.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوي ماء الزبيب على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أنه يقلل من مستويات الكولسترول السيئ، مما يحافظ على نظافة الشرايين وراحة القلب، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2013، فإن تناول ماء الزبيب بشكل منتظم لمدة 12 أسبوعًا يصاحبه انخفاض كبير في ضغط الدم، وبمرور الوقت، يمكن لهذا المشروب أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مما يجعله إضافة صغيرة ولكنها مؤثرة إلى روتينك.

يزيد مستويات الحديد ويحارب التعب

إذا كان الشخص يشعر بالتعب طوال الوقت، فقد يكون جسمه يفتقر إلى الحديد، والزبيب مصدر طبيعي للحديد، ونقعه يعزز امتصاصه من الجسم، وشرب ماء الزبيب في الصباح يمكن أن يعزز مستويات الحديد لديك، ويمنع فقر الدم، ويحسن طاقتك طوال اليوم.

يساعد في إنقاص الوزن

يمكن أن يساعدك تناول ماء الزبيب في رحلة إنقاص الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية ولكنه مليء بالعناصر الغذائية التي تكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتوفر السكريات الطبيعية الموجودة في الزبيب الطاقة دون ارتفاع مستويات السكر في الدم، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2017، ذُكر أن الأشخاص الذين تناولوا الزبيب كان وزنهم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لديهم أقل من غير المستهلكين، وكان تناول الزبيب مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض خطر زيادة الوزن أو السمنة ومحيط الخصر الكبير، ويمكن أن يقلل شرب ماء الزبيب أيضًا من نوبات الجوع، مما يساعدك على تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية وكلها تدعم جهود فقدان الوزن.

الحصول على بشرة صحية

ماء الزبيب غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسئولة عن الشيخوخة المبكرة وتلف الجلد، كما يحتوي الزبيب على فيتامينات C وE التي تعزز إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة مشدودة وشابة، وتعمل هذه العناصر الغذائية على تقوية الشعر، مما يقلل من تساقطه ويعزز نموه.