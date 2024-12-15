مادة مضافة في الأكلات الجاهزة تسبب زيادة الوزن.. ابتعد عنها واعرف مخاطرها

كتبت فاطمة خليل

السكر والدهون المشبعة من الأطعمة الشائعة التى تسبب زيادة الوزن والسمنة، لكن هناك مكون آخر يضاف إلى الأطعمة المصنعة يعزز النكهة لكنه يضر بالصحة ويسبب زيادة الوزن، وهذا المكون هو الجلوتامات أحادية الصوديوم أو MSG - وهو مضاف شائع للنكهة، يجعلك سمينًا وضارًا للغاية بصحتك، بحسب موقع تايمز ناو.



وفقًا للخبراء، فإن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الجلوتامات أحادية الصوديوم هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، ولا يرجع الخطر المتزايد إلى تناولك للأطعمة الغنية بالجلوتامات أحادية الصوديوم فقط.



إن الارتباط بين تناول كميات كبيرة من الجلوتامات أحادية الصوديوم وزيادة الوزن يظل قائمًا حتى بعد احتساب إجمالي عدد السعرات الحرارية التي قد تتناولها.



وتُستخدم الجلوتامات أحادية الصوديوم منذ أكثر من 100 عام في صناعة الأغذية، وهي عبارة عن مسحوق بلوري أبيض عديم الرائحة يُعرف أيضًا باسم E621، ويذوب بسهولة في الماء، وينفصل إلى صوديوم وجلوتامات حرة.



يتم تصنيع الجلوتامات أحادية الصوديوم عن طريق تخمير مصادر الكربوهيدرات مثل البنجر السكري وقصب السكر والدبس.

كيف تجعلك الجلوتامات أحادية الصوديوم سمينًا وبدينًا؟

في حين يقول الخبراء إنه ليس من الواضح لماذا يرتبط الجلوتامات أحادي الصوديوم بزيادة الوزن، تكشف الدراسات أنه قد يكون له علاقة بهرمون اللبتين - الذي ينظم الشهية والتمثيل الغذائي.



ووفقًا للبحوث، فإن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الجلوتامات أحادي الصوديوم ينتجون المزيد من اللبتين وبالتالي فإن استهلاك هذه المادة المضافة يؤدي إلى مقاومة اللبتين - مما يجعل جسمك لا يعالج بشكل صحيح الطاقة التي يتلقاها من الطعام. وقد يفسر هذا سبب زيادة وزن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الجلوتامات أحادي الصوديوم بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها.



ما هي التأثيرات الأخرى للجلوتامات أحادي الصوديوم على صحتك؟

يلعب الجلوتامات دورًا مهمًا في وظائف المخ - من خلال العمل كناقل عصبي - وهي مادة كيميائية تحفز الخلايا العصبية على نقل الإشارات. وبالتالي، فإنه يسبب سمية الدماغ عن طريق التسبب في زيادة مستويات الجلوتامات في الدماغ لتحفيز الخلايا العصبية بشكل مفرط، مما يؤدي إلى موت الخلايا.



يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة المليئة بالمواد الحافظة مثل الحساء المعلب ورقائق البطاطس والوجبات الصينية الجاهزة إلى صداع شديد والصداع النصفي.

الأطعمة الشائعة التي تحتوي على مادة الجلوتامات أحادية الصوديوم

في حين أن مادة الجلوتامات أحادية الصوديوم موجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة المختلفة - وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، إلا أنها تضاف أيضًا إلى المكونات والأطعمة الأخرى أثناء المعالجة. بعض الأطعمة التي تحتوي على مادة الجلوتامات أحادية الصوديوم هي:



الدجاج، لحم البقر، السلمون، الماكريل، السلطعون، الجمبري

الجبنة البارميزان، الشيدر، الريكفورد

الطماطم، البصل، الكرنب، البازلاء الخضراء، السبانخ، الفطر، البروكلي

البيبروني، النقانق، السلامي

صلصة الصويا، الكاتشب، الخردل، المايونيز، صلصة الشواء، تتبيلات السلطة

الحساء المعلب، التونة المعلبة، الوجبات المجمدة، البسكويت، رقائق البطاطس، الوجبات الخفيفة المنكهة