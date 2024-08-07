علاج الإمساك.. 4 مشروبات مفيدة أبرزها النعناع

كتبت فاطمة ياسر

الإمساك هو عدم القدرة على القيام بعملية الإخراج بشكل منتظم، ويؤدي إلى انخفاض حركة الأمعاء، والانتفاخ، والغازات، وآلام المعدة، وتساعد مشروبات الأعشاب على تخفيف الإمساك لأنها تحتوي على العديد من المواد التي تعمل كملينات، ولذا تحميك من الإصابة بالبواسير أو الناصور.

ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أبرز هذه المشروبات، ومنها:



- الشمر



شاي الشمر مفيد لاسترخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يساعد بدوره على انتظام حركة الأمعاء. فوائد الشمر عديدة، وأكبرها أنه يساعد جسمك على تطهير نفسه وإخراج السموم. لاحظت دراسة نُشرت في مجلة الطب التكاملي أن مشروب الشمر والورد يحسن أعراض الإمساك لدى المشاركين في غضون شهر.

- الزنجبيل



لا يعمل شاي الزنجبيل على تجديد شباب الجسم فحسب، بل إنه يساعد أيضًا في التخلص من الغازات والانتفاخات. وقد لاحظت دراسة نشرتها مجلة BMC للطب التكميلي والعلاجات ، أجريت بين مرضى التصلب المتعدد، أن مكملات الزنجبيل ساعدت في تخفيف الإمساك لديهم في غضون ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الشأن. في الواقع، هناك فوائد لشاي الزنجبيل إذا تم تناوله على معدة فارغة.

- النعناع



كما أن مشروب النعناع مفيد أيضًا في علاج الإمساك لأنه يساعد في الهضم. وله تأثير مهدئ إلى حد ما على الجهاز الهضمي ويساعد عضلات جدار الأمعاء على الاسترخاء. كما تنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية الأمريكية على أن زيت النعناع مفيد في تخفيف تقلصات المعدة. وفي الواقع، فإن شرب شاي النعناع لعلاج الانتفاخ والغازات مفيد أيضًا.

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الشاي الأخضر



يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، ومن بينها الإمساك. تساعد المركبات الموجودة في الشاي على تعزيز الهضم بشكل أفضل، مما يساعد بدوره في علاج الإمساك أيضًا. كما يساعد على توفير البكتيريا الصحية في الأمعاء وهو علاج جيد لمرض التهاب الأمعاء أيضًا. تعرف على الفوائد الأخرى للشاي الأخضر .

