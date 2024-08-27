8 فوائد صحية للكمثرى.. أبرزها تنظيم ضغط الدم

كتبت فاطمة ياسر

الكمثرى من الفواكه ذات المذاق المميز واللذيذ، كما أنها تحتوى على العديد من الفيتامينات و الألياف ومضادات الأكسدة المهمة للجسم، وأكد الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن الكمثري مثالية في تقديم العديد من الفوائد الصحية للجسم، والسبب أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

وقدم بعض فوائد تناول الكمثري، ومنها:

-تقليل الإصابة بالإلتهابات

الالتهاب هو استجابة مناعية طبيعية تساعدك على درء العدوى والسموم ومسببات الأمراض الأخرى، ولكن عند تناول الكمثرى غنية بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتي تساعد في تخفيف الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

-تنظم مستويات السكر في الدم

تحتوي الكمثرى على مؤشر جلايسيمي منخفض ومحتوى عالي من الألياف، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري، كما تحتوي على العديد من الخصائص التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم .

-الحفاظ علي صحة الأمعاء

الألياف مفيدة لصحة أمعائك، وتحتوي الكمثرى على الكثير منها، والتي تعمل علي تنظيم حركات الأمعاء وهذا يجعلها من الفواكه المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

-تقلل من أمراض القلب

الكمثرى مفيدة لقلبك لأنها تحتوي علي الألياف ومضادات الأكسدة التي تعمل علي حمايتك من مرض الشريان التاجي، وخفض مستويات الكوليسترول.

-إنقاص الوزن

فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالماء وغنية بالألياف، مما يساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول وفقدان الوزن.

-تنظم ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية ويؤدي إلى مشاكل في القلب والدماغ والكلى والعينين، لكن تناولك للكمثري تساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لأنها تحتوي على البوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

-تعزز صحة البشرة

تعد الكمثرى مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات، والتي يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة صحية.

-تعزز المناعة

الكمثرى فاكهة مغذية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والنحاس والألياف، وكلها يمكن أن تساعد في تقوية المناعة.