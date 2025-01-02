مخاطر نقص الحديد وطرق الوقاية من فقر الدم

كتبت إيناس البنا

تحتاج كل خلية في الجسم تقريبًا إلى الحديد حتى تعمل بشكل جيد، حيث يشارك الحديد في العمليات الجسدية الأساسية، بما في ذلك نقل الأكسجين في الدم، كما يلعب دورًا محوريًا في بناء الطاقة والبروتينات، ويمكن العثور عليه في خلايا الدم الحمراء ونخاع العظام والعضلات والدماغ.

قد تسمع كثيرًا مصطلحي " نقص الحديد " و"فقر الدم الناجم عن نقص الحديد"، ولكن ماذا تعني هذه الكلمات بالضبط؟

هل يمكن أن أكون مصابًا بنقص الحديد ولكن ليس بفقر الدم؟

وفقا لتقرير موقع " usatoday"، من الممكن أن تعاني من نقص الحديد، ولكن قد لا تكون بالضرورة تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد .

حسب أطباء بجامعة جنوب كاليفورنيا، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو مجرد مرحلة أخيرة من نقص الحديد، فقبل أن يبدأ فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يحافظ جسمك على العدد الصحيح من خلايا الدم الحمراء، لذلك، سوف يستنفد مخزون الحديد لديك قبل أن يستنفد عدد خلايا الدم الحمراء، عندما ينفد مخزون الحديد، يمكن أن يصبح عدد خلايا الدم الحمراء منخفضًا بشدة، بسبب عدم كفاية الحديد لمواكبة إنتاج خلايا جديدة.

مخاطر فقر الدم

من المهم للغاية اكتشاف نقص الحديد قبل أن يتطور إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فيمكن أن يعرضك لخطر أكبر للإصابة بضعف وظائف القلب، كما ارتبط فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى النساء بالوفيات أثناء الحمل وانخفاض معدلات المواليد وصعوبة إنتاج الحليب وانخفاض معدل الذكاء المحتمل لدى الأطفال إذا لم يتم تصحيح نقص الحديد.

يعد اختبار تعداد الدم الكامل (CBC) جزء أساسي من تشخيص فقر الدم، في الاختبار هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية لمدى نشاط خلايا الدم الحمراء لديك: تعداد خلايا الدم الحمراء (RBC) والهيموجلوبين (HGV) والهيماتوكريت (HCT)، بشكل عام، كل هذه المؤشرات لها "طرق مختلفة قليلاً لقياس نفس الشيء، للتأكد من أن فقر الدم ناتج عن نقص الحديد، سيقارن الأطباء نتائج تعداد الدم الكامل باختبار الفيريتين ولوحة الحديد الكاملة.

كيف يتم تشخيص نقص الحديد؟

الفيريتين هو مؤشر حيوي يعكس مخزون الحديد في الجسم، اختبار مستويات الفيريتين في الدم هو أحد العتبات التشخيصية لتشخيص نقص الحديد، تحدد منظمة الصحة العالمية انخفاض الفيريتين لدى البالغين بأنه يكون أقل من 15 نانوجرامًا لكل مليلتر.

لا شك أن مستويات الفيريتين مهمة لتشخيص نقص الحديد، ومع ذلك، يحتاج الأطباء إلى تقييم مستويات الفيريتين جنبًا إلى جنب مع الصورة الكاملة لصحة المريض.

أطعمة يجب أن تتناولها لتحسين مستويات الحديد

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء هي واحدة من أفضل مصادر الحديد الهيمي وهذا النوع من الحديد يمتصه الجسم بسهولة.

الدجاج

الدجاج والديك الرومي من المصادر الجيدة للحديد الهيمي.

الأسماك

الأسماك مثل السلمون والتونة والماكريل تحتوى على الحديد بجانب أنها توفر عناصر غذائية أخرى مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لصحة القلب.

خضراوات ورقية

السبانخ والكرنب والخضراوات الورقية الداكنة الأخرى هي مصادر ممتازة للحديد غير الهيمي، في حين أن الحديد غير الهيمي لا يتم امتصاصه بكفاءة مثل الحديد الهيمي، فإن هذه الخضراوات غنية أيضًا بفيتامين سي الذي يساعد على تحسين امتصاص الحديد.

البقوليات

الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء غنية بالحديد غير الهيمي وهي طعام للنباتيين كما أنها غنية بالبروتين والألياف، وهذا يجعلها إضافة جيدة لنظامك الغذائي.

البذور والمكسرات



مثل بذور السمسم والكاجو غنية بالحديد، يمكن أن يساعد إضافة مجموعة متنوعة من المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على مستويات الحديد لديك.

الفواكه المجففة

الفواكه المجففة مثل المشمش والزبيب والخوخ غنية بالحديد. كما أنها تمنحك دفعة سريعة من الطاقة.