اعرف دور جلسات السونا فى وصولك للوزن المثالي..حرق السعرات والتخلص من السموم

كتبت فاطمة ياسر

الساونا تعد من الحيل الجيدة التى تساهم في التخلص من السموم الجسم، وأيضا تعمل علي علاج التوتر والقلق، كما تساعد أيضا في التخلص من الوزن الزائد، وفقا لموقع healthshots.



تعد الساونا ممارسة علاجية تستخدم الحرارة والعرق والبخار للتطهير، فيستخدم البعض الساونا للاسترخاء، ويعتقد أن فقدان الماء الفوري بسبب العرق الذي يتم إفرازه أثناء حمامات الساونا يساعد الشخص على التخلص من الوزن.

فان فقدان الوزن بعد حمام الساونا مؤقت لأن الساونا تسبب تعرقًا شديدًا بسبب درجات الحرارة المرتفعة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن المؤقت، ويحدث هذا الفقدان الفوري للوزن بسبب فقدان كمية كبيرة من الماء بسبب التعرق وليس حرق الدهون.

يمكنك حتى ملاحظة انخفاض في الوزن بعد جلسة واحدة، ولكن من المهم أن نفهم أن فقدان الوزن هذا هو نتيجة للجفاف وليس بسبب فقدان الدهون الفعلي.

حتى لو لم تلاحظ فقدان الوزن بعد جلسة الساونا، يجب أن تضع في اعتبارك أن حمامات الساونا يمكن أن تحسن لياقتك البدنية وتقلل من التوتر الناتج عن زيادة الوزن بسبب الأكل العاطفي أو التوازن الهرموني.



فإن الساونا تعمل على تعزيز نمط الحياة الصحي، ولكن ينبغي النظر إليها دائمًا باعتبارها ممارسة داعمة وليس الطريقة الأساسية لفقدان الوزن. قد تروق فكرة التعرق لفقدان الوزن للكثيرين.

هناك بعض الأسباب العلمية وراء فقدان الوزن بعد جلسة الساونا، وتشمل الأسباب:

- فقدان الوزن بالماء

عندما يتعرض جسمك لدرجات حرارة عالية، فإنه يحاول تبريد نفسه من خلال التعرق الشديد. والعرق ليس سوى ماء يفرزه جسمك، وبالتالي تفقد وزن الماء. لذا، من المهم أن ندرك أن هذا ليس فقدانًا للدهون.

- حرق السعرات الحرارية

تعمل أنواع مختلفة من الساونا على تسخين الهواء في الغرفة، تستخدم الساونا بالأشعة تحت الحمراء الأشعة تحت الحمراء لتسخين الجسم دون تسخين الهواء المحيط، ووفقًا لمقال نُشر عام 2017 في Research Gate ، يمكن للأشعة تحت الحمراء من الساونا بالأشعة تحت الحمراء حرق حوالي 400-600 سعر حراري في فترة زمنية مدتها 30 دقيقة، كما تشير نفسها المقالة أيضًا إلى أن الشخص ذو اللياقة البدنية المتوسطة يمكن أن يفقد ما يقرب من نصف كيلو.

- خطر الجفاف

قد يؤدي التعرق الزائد إلى الجفاف. لذا، من المهم الحفاظ على ترطيب الجسم قبل وأثناء وبعد الجلسة للتخفيف من أي مخاطر صحية كبيرة.

وهناك بعض الفوائد صحية الأخرى للساونا، ومنها:



- زيادة الدورة الدموية ومعدل ضربات القلب.

- تحسين مستوى الدهون في الدم أي الكولسترول والدهون الثلاثية.

- فوائد للبشرة والجهاز التنفسي.

- نظام مناعي أفضل فالقيام بها يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.

- إزالة السموم من الجسم وتطهيره.

-الحصول علي جودة نوم أفضل.

