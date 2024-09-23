7 أشياء يمكنك القيام بها لمنع طفلك من تناول الكثير من السكر

كتبت إيناس البنا

يعشق كل الأطفال الحلويات والأطعمة السكرية، ولكن على الرغم من مدى الشعور بالرضا عند تناولها، إلا أن الأطعمة السكرية ليست جيدة للصحة، وخاصة للأطفال في سنوات نموهم ويحتاجون إلى تعزيز غذائي لصحتهم العامة.



في كثير من الأحيان، يكافح الآباء لإثناء أطفالهم عن تناول الحلويات، وفقًا لموقع "هيلث سايد "فيما يلي سبع نصائح لهم، حول كيفية تقليل أو منع أطفالهم من استهلاك الكثير من السكر.

نموذج عادات الأكل الصحية

يتبع الكثير من الأمهات الطعام الصحى، ولذلك ابدأ بنفسك وحد من تناولك للسكر، وسوف يكون طفلك أكثر ميلاً إلى اتباع نفس النهج، مع تناول وجبات خفيفة ومغذية معًا كعائلة.

اقرأ الملصقات واختر بحكمة

تحقق من ملصقات الأطعمة بحثًا عن السكريات المضافة، المخفية تحت أسماء مثل "شراب الذرة عالي الفركتوز"، أو العسل، أو شراب القيقب، اختر المنتجات غير المحلاة، والأطعمة الكاملة، والوجبات الخفيفة.

الحد من المشروبات السكرية

المشروبات السكرية مثل الصودا والعصائر والمشروبات الرياضية هي مصادر رئيسية للسكر المفرط، شجع طفلك على شرب الكثير من الماء أو الحليب أو عصير الفاكهة بنسبة 100% (المخفف بالماء).

التخطيط لوجبات خفيفة صحية

قدم لطفلك بعض الوجبات الخفيفة المغذية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمكسرات والبذور والمقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة مع الجبن أو زبدة الفول السوداني وكرات الطاقة محلية الصنع المصنوعة من الشوفان والمكسرات والفواكه المجففة وما إلى ذلك.

وضع الحدود لتناول الحلويات

من المهم أن يضع الآباء قواعد للحلويات السكرية. اقتصر على تناول الأطعمة السكرية في المناسبات الخاصة أو عطلات نهاية الأسبوع، حدد حدًا يوميًا للسكر، وتجنب استخدام الحلويات السكرية كمكافأة أو للراحة.

علم طفلك

علّم طفلك عن آثار الإفراط في تناول السكر (تسوس الأسنان، وانهيار الطاقة)، وعلمه كيفية قراءة ملصقات الأطعمة وإيجاد بدائل صحية للوجبات الخفيفة السكرية، ومن المهم إشراكه في عملية التخطيط للوجبات والتسوق.

أشياء إضافية للقيام بها

يمكن للوالدين إجراء تغييرات صحية، مثل إعطاء أطفالهم الزبادي بدلاً من الآيس كريم، ويمكن تحضير الحلوى محلية الصنع باستخدام المحليات الطبيعية مثل العسل، من المهم تجنب تخزين الوجبات الخفيفة السكرية في المنزل.

