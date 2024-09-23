وكيل صحة الإسماعيلية تتابع المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة بأبو صوير

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بدء فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة" ،والتي إنطلقت اليوم وتستمر حتي الخميس 26 سبتمبر بإدارات أبوصوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق وتقدم من خلالها خدمات الصحة الإنجابية بالمجان والتوعية بأهمية إستخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

وتابعت وكيل الوزارة انتظام سير العمل، وتقديم الخدمات الطبية والندوات التثقيفية للسيدات والمنتفعات بالحملة، من توقيع الكشف الطبي عليهن، وحصولهن على الوسائل، بالعيادة المتنقلة بأبو صوير كما إلتقت بالفريق الطبى وأثنت على مجهودهم ،ووجهت بتكثيف الدعايا للحملة بدور العبادة وأماكن التجمعات لتحقيق أكبر مستهدف.

وأشارت الدكتورة إيمان الحماقى مدير إدارة تنظيم الأسرة، إلى أن الحملة التنشيطية قدمت خدماتها لعدد 2250 منتفعة بالمرحلة الأولي بادارات الاسماعيلية وفايد والقنطرة غرب وبدأت فعاليات الاسبوع الثانى من خلال عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأولية الثابتة وعدد 4 عيادات متنقلة بأماكن التجمعات بالقرى والمراكز وتقدم وسائل تنظيم الأسرة ،كشف نسا ،متابعة الحمل ،سونار ومتابعة وسيلة،بالمجان إضافة الى تقديم المشورة والتوعية.