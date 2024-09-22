7 معلومات خاطئة عن جراحة مفصل الركبة.. هل تصلح لمرضى السكر والسمنة؟

كتب – حسام الشقويرى

آلام الركبة تبدأ عندما يتآكل الغضروف في الركبة تمامًا، وغالبًا ما يُنصح بإجراء جراحة استبدال المفصل، ولكن هذه الجراحة تدور حولها الكثير من الشائعات والمفاهيم الخاطئة قد تمنع كبار السن من الخضوع للجراحة، وفيما يلى نعرض أهم المفاهيم الخاطئة الشائعة عن جراحة استبدال مفصل الركبة وتصحيحها، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

المفاهيم الخاطئة وتصحيحها

1: جراحة استبدال المفصل نادرًا ما تكون ناجحة

جراحة استبدال المفصل تكون ناجحة بالفعل عندما يجريها جراح ماهر وذو خبرة.

2: آلام الركبة تزداد سوءًا بعد الجراحة

جراحة استبدال الركبة الناجحة تقضي تمامًا على آلام الركبة.

3: ممارسة التمارين الرياضية المكثفة ضرورية بعد الجراحة

إذا أجريت جراحة استبدال الركبة بشكل صحيح، فلن تكون هناك حاجة إلا إلى الحد الأدنى من التمارين الرياضية بعد الجراحة.

4: لا يمكن للمرء أن يمشي كثيرًا بعد الجراحة

لا توجد قيود على المشي أو الحركة بعد جراحة استبدال الركبة.

5: يجب إجراء جراحة استبدال الركبة في سن معينة

يجب إجراء جراحة استبدال الركبة عندما يكون الغضروف في الركبة متآكلًا تمامًا، بغض النظر عن العمر.

6: لا يمكن الجلوس متربعًا بعد استبدال الركبة

مع التقنيات الجراحية الحديثة والمفاصل المتقدمة، أصبح الجلوس متربعاً أمراً ممكناً.

7: لا ينبغي لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة الخضوع للجراحة

بعد العلاج المناسب، يمكن لهؤلاء المرضى الخضوع للجراحة بسهولة وأمان.