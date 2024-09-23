وزير الإسكان: نأخذ عينات من محطات مياه أسوان يوميا لتحليلها

كتب محمد عبد العظيم

قال شريف الشربيني وزير الإسكان، إنّ الدولة تبذل جهودًا كثيرة في ملف المياه كالخاصة بمحافظة أسوان، معلقا: «نخدم أهالينا في محافظة أسوان بإجمالي 108 محطات مياه، منها 5 رئيسية و103 فرعية».

وأضاف «الشربيني»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك 385 ألف متر مكعب يتم إنتاجها في اليوم، مما يخدم جميع أهالي محافظة أسوان الذين يبلغ عددهم نحو مليون و600 ألف نسمة داخل المحافظة.

وتابع: «على مستوى الجمهورية كلها يتم أخذ عينات يوميا من محطات المياه سواء المآخذ أو الروافع أو محطات التنقية، كما يجري أخذ العينات من المياه الداخلة المحطة ومن المنتج النهائي أيضا أي المخرج بعد التنقية».