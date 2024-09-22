بلالين وحلوى.. استقبال حافل للطلاب فى أول يوم دراسة بالمنوفية "صور"

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم الأول فى الدراسة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من قبل الطلاب على الحضور فى المدارس فى الصف الأول من كل مرحلة سواء كانت الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، حيث تم استقبال الطلاب، بالبلالين وتوزيع الحلوى عليهم فى بعض المدارس احتفالا بالعام الدراسى الجديد.

وأجرى محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، جولة تفقدية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، بدأها بمدرسة الأحمدية الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، يرافقه الدكتور أشرف العربى مدير عام الإدارة.

وتفقد "الفولي" المدرسة والفصول الدراسية، وشارك التلاميذ فرحتهم باستقبال العام الدراسى الجديد وسط الألعاب والبالونات والأغانى المبهجة للأطفال.

وشهد "الفولي" طالور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى، كما رحب بالتلاميذ الجدد داخل المدارس.

وأكد مدير تعليم المنوفية، أن المحافظة تستقبل أبنائها البالغ عددهم 1115889 طالبة وطالبة، موزعين على 30840 فصل دراسى، داخل المدارس فى الصفوف الأولى من المراحل.

كما أشار " الفولى " إلى أنه قد تم إتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسى الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية.

وأشاد "الفولي" خلال جولته فى أول أيام الدراسة بالإقبال الكبير من التلاميذ، حيث بلغت نسبة الحضور مايقرب من 98% على مستوى المحافظة.

وأشار الفولى، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لوضع خطة لنشر الوعى الصحى والوقائى بين الطلاب حفاظا على الصحة العام، مشددا على أهمية التنبيه على مديرى المدارس بإعداد خطة محكمة للإشراف اليومى خلال أيام الدراسة، توزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدارس بما يحقق العدالة فى التوزيع لمواجهة المخاطر والحفاظ على الارواح وسلامة المنشآت.

كما شهدت المدارس فى معظم الإدارات تعليق البلالين وتوزيع الحلوى على الطلاب فى أول يوم دراسى، على الطلاب لتحفيز الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.

فى الوقت نفسه أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسى والإعدادى والثانوى بمراكز الشهداء وشبين الكوم ومنوف وأشمون وقويسنا والسادات والباجور بإجمالى 257 فصل دراسى وذلك ضمن مشروعات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المدارس تضمنت إنشاءات جديدة وإحلال كلى وجزئى وصيانة وتوسعات وهم " مدرسة عزبة مخالى للتعليم الأساسى بفيشا الكبرى بمنوف – مدرسة العقيد بحرى أحمد شاكر عبدالواحد للمكفوفين بمدينة منوف – مدرسة الكوادى الثانوية العامة بأشمون - مدرسة بلمشط الإعدادية بمنوف – مدرسة زاوية الناعورة للتعليم الأساسى بالشهداء، مدرسة كفر بنى غريان إعدادى وثانوى بقويسنا - مدرسة السكرية للتعليم الأساسى بشبين الكوم- مدرسة مصطفى السيد مصطفى على الربيعى الإعدادية شبرا زنجى بالباجور- مدرسة الشهيد سراج الدين الطحاوى الابتدائية بالسلام بالسادات - مدرسة الازهار الابتدائية المشتركة بمنوف - مدرسة كمال الشاذلى الاعدادية بالباجور - مدرسة سروهيت الإعدادية المشتركة بمنوف".

ووجه محافظ المنوفية المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال إجراءات طرح المدارس الجديدة وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لسرعة البدء فى التنفيذ ودخولهم الخدمة فى أسرع وقت لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية حرص القيادة السياسية على الارتقاء بقطاع التعليم كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً فى دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم فى تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أى قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية لديها 2688مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، بإجمالى مايقرب 30 ألف فصل، 992 مدرسة فى المرحلة الابتدائية، 629مدرسة المرحلة الإعدادية، 187مدرسة فى المرحلة الثانوى العام، 198 مدرسة تعليم فنى،628 رياض أطفال لاستقبال 2 مليون 270 ألف 224 طالب وطالبه على مستوى المحافظة بأكملها.



استقبال حافل للطلاب



تحية العلم



تعليق البلالين على المدارس



تعليق البلالين فى مدخل إحدى المدارس



تعليق علم مصر فى مداخلة المدارس



طابور الصباح



طلاب المنوفية



وكيل تعليم يداعب الطلاب