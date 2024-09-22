تحرير 49 محضر جنحة صحية وإعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت مديرية الصحة بسوهاج، عددا من الحملات شارك فيها جميع مكاتب الأغذية بالمراكز المختلفة واستهدفت الباعة الجائلين حول المدارس والشوارع للتأكد من صلاحية الغذاء والمشروبات المعروضة ومدي مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي والدكتور محمود مسلم مدير إدارة الأغذية بالمديرية.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن نتائج الحملات في أول أيامها أسفرت عن ضبط وإعدام 122 لتر مشروبات وعصائر و57 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير 49 محضر جنحة صحية وسحب 4 عينات للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات القياسية.