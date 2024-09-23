حصاد الوزرات.. الصحة: 5 حالات وفاة لم يتأكد ارتباطها بحالات النزلات المعوية بأسوان

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة من أسوان: الدولة لا تخفى شيئا فى تعاملها مع الحالات المرضية (إنفوجراف)

الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات.. صور

محافظ أسوان: "شربت من مياه الحنفية امبارح.. وأنا كويس أمامكم"

وزارة التضامن تعلن صرف دعم نقدى لـ5.2 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة

وزير الصحة: متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان 19 حالة

وزير الإسكان: نأخذ عينات من محطات مياه أسوان يوميا لتحليلها

وزير الصحة: 5 حالات وفاة لم يتأكد ارتباطها بحالات النزلات المعوية فى أسوان

إدراج 62 من علماء جامعة عين شمس بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

وزير التعليم: خطة خفض الكثافة في الفصول الدراسية أضافت 100 ألف فصل جديد

وزير الخارجية: نحذر من حرب إقليمية شاملة مع استمرار التصعيد

وزارة التعليم توجه بمراجعة موقف الطلاب من إعفاءات المصروفات الدراسية

طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين بسعر 150 جنيها للطبق

وزارة العمل: انطلاق "اتدرب - اتأهل" لتوعية شباب سوهاج بأهمية التدريب

وزير الأوقاف: نسعى لإعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختصيين