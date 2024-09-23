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وزارة التعليم توجه بمراجعة موقف الطلاب من إعفاءات المصروفات الدراسية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:29 ص
وزارة التعليم توجه بمراجعة موقف الطلاب من إعفاءات المصروفات الدراسية طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بمراجعة وتسجيل موقف الطلاب من الإعفاءات من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024/2025،  في إطار الإجراءات المتبعة مع بداية العام الدراسي الجديد والتي انطلقت يوم السبت الماضي، وتسجيل بيانات ولى الأمر التعليمي باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وتسجيل بيانات الأرقام القومية للأب والأم للطلاب المستجدين على قاعدة البيانات المركزية.

وشددت وزارة التعليم، بالتنبيه مشددا على مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس، وأقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بتنفيذ كافة التعليمات الخاصة والمرسلة.


أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).
- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.
- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس على موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية
- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.

 







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