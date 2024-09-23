اليوم السابع
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محافظ أسوان: "شربت من مياه الحنفية امبارح.. وأنا كويس أمامكم"

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:03 م
محافظ أسوان: "شربت من مياه الحنفية امبارح.. وأنا كويس أمامكم" محافظ أسوان
كتب محمد عبد العظيم

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أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تم الدفع مبكرا بأطقم طبية والتعامل السريع على الأرض مع الحالات المصابة بالنزلات المعوية، متابعا: "تعرضنا لكم كبير من الشائعات خلال الفترة الماضية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "كل أهل أسوان تعاونوا وتم إثبات أنه لا يوجد أي مشكلة في أسوان.. وعلينا نقل الحقيقة.. وننتظر بدء الموسم السياحي الشتوي بداية من يوم الجمعة المقبل ولا يوجد أي إلغاء في الفنادق.. والعالم كله يرى حقيقة ما يحدث في أرض أسوان وشربت مع مياه الحنفية بالأمس.. وأنا كويس وبخير وأمامكم".







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