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طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين بسعر 150 جنيها للطبق

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 03:57 م
طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين بسعر 150 جنيها للطبق وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح  بيض المائدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيها للطبق، في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين  بالإضافة الى توفير منتجات اللحوم والدواجن والسلع الغذائية  بأسعار مخفضة .

كما تستمر وزارة التموين في التعاقد على توفير كافة السلع الأساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية، حيث توفر الوزارة السلع لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات ، اضافة الى صرف الخبز المدعم بمعدل 5 ارغفة يوميا لكل فرد  بسعر الرغيف 20 قرشا حيث تتحمل الوزارة فارق تكلفة الإنتاج  لاستمرار دعم الخبز .

 







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