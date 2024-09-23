اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الصحة: متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان 19 حالة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:35 م
وزير الصحة: متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان 19 حالة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن حالات النزلات المعوية في أسوان، قائلا إن متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان الآن يتراوح بين 18 و19 حالة، وهذه حالات طبيعية للغاية، مشيرا إلى أن التردد على غرف الطوارئ من النزلات المعوية أمر معتاد عليه وليس أمرا جديدا.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه لم يعد هناك حالات تحتاج إلى عزل أو دخول للمستشفى سواء في الغرف العادية أو غرف العناية المركزة، وهذا يعني زيادة في وعي المجتمع الأسواني، إذ إنه بمجرد أن يشعر بأي مشكلة بسيطة يتجه للمستشفى للحصول للعلاج عن طريق الفم، ثم تعود حالته كما هي وتحسنها.

وتابع، أنّ «ما حدث في بداية الأزمة، هو عدم دراية المصابين، لذلك بدأوا يعالجوا أنفسهم بالمنازل ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا ما جعلهم بحاجة إلى الدخول للعناية، وأيضا أصبحوا يتماثلوا للشفاء الآن.







مؤتمر وزير الصحة

ازمة اسوان

شركة كيما اسوان

مشكلة المياه في اسوان

محافظ اسوان

اخبار اسوان

اسوان اليوم

الكوليرا

المياه في اسوان

مياه اسوان

الكوليرا في اسوان

اسوان ماذا يحدث

اسوان الان

اخبار اسوان اليوم

ماذا يحدث في اسوان

اسوان كوليرا

تسمم اسوان

مرض اسوان

كوليرا في اسوان

تلوث المياه في اسوان

مياه الشرب في اسوان

اخر اخبار اسوان

النزلات المعوية

مؤتمر وزير الصحة في اسوان

وزير الصحة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة