وزير الأوقاف: نسعى لإعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختصيين

كتب لؤى على

قال الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص وسأعمل الفترة القادمة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة، حيث إن هذا القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه واكبت انتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون.

وأضاف خلال لقائه بصحفيين الوزارة، أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف، يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوي بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.



