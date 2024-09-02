أطعمة "سوبر ".. تحميك من أشهر الأمراض المزمنة.. اعرفها واستفيد بيها

كتبت مروة هريدى

الأطعمة الفائقة أو الوظيفية هي أطعمة طبيعية تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، ولها العديد من الفوائد تفوق التغذية الأساسية أهمها الوقاية من الإصابة بأمراض مزمنة وتقليل الالتهاب في الجسم وغيرها، ولعل أبرز الأمثلة على هذه الأطعمة البروبيوتيك الموجود في الزبادى والمخلل، وكذلك الفواكه الاستوائية مثل الطماطم والجوافة والكيوي وغيرها، وأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في المكسرات والبذور، وفقًا لموقع "Healthline".

فيما يلى .. أمثلة على الأطعمة الفائقة أو السوبر هيرو التي يمكن إضافتها لنظامك الغذائي وفقًا لإمكانياتك واحتياجاتك:

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني، غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والتي لها فوائد صحية متعددة من التحكم في الوزن إلى تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

البذور

تحتوي البذور على جميع العناصر الغذائية في صورة مركزة، وهي من الأطعمة الصغيرة الخارقة، فالبذور التي يتم تناولها عادة مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور السمسم غنية بالبروتين عالي الجودة، وتحتوي على دهون مفيدة للقلب ومحملة بالفيتامينات والمعادن.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز هي واحدة من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فهي مليئة بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، وتحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، من صحة القلب إلى إدارة الوزن والسكري وصحة الأمعاء، فهي مفيدة بعدة طرق.

التوابل

بالإضافة إلى توفير الرائحة والنكهة، فإن التوابل تعتبر من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية، وذلك مثل الكركم، بسبب وجود مركب الكركمين الذى له خصائص مضادة للالتهابات، وكذلك الزنجبيل، والقرفة والقرنفل، والكارى الذى له خصائص تخفض الكوليسترول وتحسن وظيفة الأنسولين.

الزبادي

يعتبر الزبادى من الأطعمة الأساسية في كل منزل خاصة بالنسبة للأطفال في مرحلة النمو، فهو غذاء وظيفي، وذلك بسبب تأثيراته الحيوية بالإضافة إلى كونه مصدرًا ممتازًا للبروتين والكالسيوم، حيث يساعد البروبيوتيك الموجود في الزبادى على تحسين صحة الأمعاء.