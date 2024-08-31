أطعمة ومشروبات تضعف الذاكرة والتركيز وتؤثر على المخ.. تجنبها

كتبت مروة هريدى

يؤثر نظامنا الغذائي بشكل كبير على صحتنا الجسدية والعقلية، وهناك الكثير من الأبحاث التي أثبتت وجود صلة بين الأمعاء والدماغ، مما يعني أن ما نأكله يمكن أن يؤثر على عقولنا أيضًا، وبعض الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية الصحية ويمكن أن تفيد صحة دماغنا، حيث وفقًا لمجلة Medical News Today، تشمل بعض هذه الأطعمة الصحية الأسماك الزيتية والشوكولاتة الداكنة والتوت والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبيض وما إلى ذلك، وفي حين أن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يكون مفيدًا للدماغ، إلا أن هناك أطعمة ومشروبات معينة أظهرت الأبحاث العلمية أنها يمكن أن تؤثر على تركيزك، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 5 أطعمة عليك تجنبها لأنها قد تؤثر سلبًا على مستويات تركيزك:

المعجنات والكعك والخبز الأبيض

على الرغم من أنك قد تستمتع بتناول المعجنات والكعك والخبز الأبيض المحمص وما إلى ذلك، إلا أن الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع يمكن أن يكون لها تأثير ضار على وظائف المخ بشكل عام، ووفقًا لمجلةGreat Lakes Functional Neurology تتسبب هذه الأطعمة فى ارتفاع نسبة السكر في الدم (وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا للأداء الفوري)، ولكنه يؤدي حتمًا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم سريعًا مما قد يترك المخ متعطشًا لمزيد من الطاقة أكثر من ذي قبل، ويجعلك تشعر بالضبابية والتعب والنسيان.

الأطعمة الغنية بالملح

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature Neuroscience، فإن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يسبب عجزًا إدراكيًا، وقد وجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من الملح في النظام الغذائي يرتبط بخلل في وظائف الخلايا البطانية في المخ، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح أيضًا إلى التهاب في الدماغ، مما قد يتداخل مع الذاكرة قصيرة المدى ويضر بالتركيز.

المشروبات الغازية والسكرية

يحب معظم الناس تناول المشروبات الغازية والسكرية، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يزيد بسرعة من نسبة السكر في الدم مما قد يؤدي إلى انهيار الطاقة فيما بعد، ويؤثر بدوره على التركيز، ووفقًا لمجلة Psychology Today، فإن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بخلل التمثيل الغذائي والسكتة الدماغية والخرف والاكتئاب.

القهوة

في حين أن شرب القليل من القهوة قد يجعلك أكثر يقظة، فإن الإفراط في تناول القهوة قد يجعلك تشعر بالتوتر أو القلق، وبالنسبة لبعض الأشخاص، حتى تناول القليل من القهوة قد يؤدي إلى إثارة القلق.

مشروبات الطاقة

قد يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول مشروبات الطاقة للتخلص من النعاس وزيادة التركيز، ومع ذلك، قد يكون هذا التأثير مؤقتًا فقط ويؤدي فيما بعد إلى تدهور صحة الدماغ والتركيز على المدى الطويل، فغالبًا ما تحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين، مما قد يزيد من إنتاج البول ويؤدي إلى الجفاف، ووفقًا لموقع Healthline، يمكن أن يؤدي الجفاف الخفيف إلى إضعاف مستويات الطاقة وتدهور الحالة المزاجية وانخفاض كبير في الذاكرة وأداء الدماغ.